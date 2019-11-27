Ученые выяснили, какая группа крови делает людей уязвимыми перед раком

Шведские ученые из Каролинского института нашли соответствие между группой крови и предрасположенностью человека к онкологическим заболеваниям, пишут "Известия".

Специалисты проанализировали данные из медицинских карт за 25 лет и выяснили, что меньше всего от онкологии страдают люди со второй группой крови. Кроме того, отмечается, что обладатели этой группы крови чаще ведут здоровый образ жизни.

Наиболее уязвимыми перед раком считаются те, у кого первая группа крови. Ученые предположили, что от этого показателя зависит защищенность организма от бактерий, вирусов и токсинов.

Тем не менее, важнейшую роль в профилактике онкологических заболеваний играет здоровый образ жизни.