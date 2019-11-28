"Нужно спрашивать жителей": депутат Романенко о строительстве соцобъектов на Алтае

Спикер парламента Алтайского края Александр Романенко призвал коллег-депутатов подключаться к формированию проекта адресной инвестиционной программы региона на 2021 год. Именно по ней в регионе строят социальные объекты.

"Важно, чтобы депутаты, в первую очередь одномандатники, тоже подавали предложения по формированию краевой адресной инвестиционной программы, аккумулируя наказы избирателей. Тогда КАИП будет сформирована не только по инициативам профильных министерств и ведомств, но еще и через депутатов, по запросам населения", – цитирует председателя АКЗС Александра Романенко пресс-служба парламента.

Спикер напомнил, что депутаты АКЗС инициировали увеличение объема КАИП в проекте бюджета региона на 2020 год. Готовы народные избранники включиться в эту работу уже при формировании программы на 2021 год.

В 2020 году на строительство и ремонт социальных объектов по этой программе направят 5,9 млрд рублей. Кстати, депутаты АКЗС настояли на росте расходов – изначально на КАИП планировали потратить 5,5 млрд рублей. В следующем году на эти средства будет начато или продолжено строительство 145 объектов, отремонтирован 101 объект.

"42% средств КАИП – это объекты образования, детские сады и школы, что позволяет решать не только вопросы, связанные с ликвидацией второй смены, но и проблему аварийных школ. Их в крае около 100, и 14 уже включены в адресную программу 2020 года. Почти 15% программы – объекты здравоохранения, и большая часть – это объекты первичной медицинской помощи, 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Таких объемов раньше никогда не было. Серьезный перечень работ планируется в жилищно-коммунальном комплексе", – отметил Романенко.