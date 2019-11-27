Хьюстон, у нас проблемы. Все туалеты на МКС вышли из строя

На Международной космической станции вышли из стоя все туалеты и астронавты временно переоделись в памперсы, сообщают "Известия".

На станции находятся два туалета сделанные в России. В российском модуле "звезда" установлено ассенизационно-санитарное устройство, а в американском сегменте — WHC. Дополнительные санузлы находятся в пристыкованных к станции кораблях "Союз", но использовать их можно только в крайних случаях.

Американский туалет не работал из-за срабатывающих индикаторов неисправности, а российский переполнен, уточнил командир станции. На данный момент известно, что WHC починили и проверили.