Все решено. "Единая Россия" представила своего кандидата на пост главы Заринска

Президиум регионального политсовета "Единой России" утвердил решение Заринского городского отделения партии по кандидатуре на пост главы города.

В конкурсе на должность от "ЕР" примет участие Виктор Азгалдян. Он ответил на вопросы президиума и заверил, что готов работать на благо Заринска.

В настоящее время Азгалдян является главой Заринского района. На эту должность он впервые был избран в 2011 году.

Конкурс на должность главы города начался 10 октября и завершился 15 ноября. Заседание Заринского городского собрания депутатов, на котором депутаты проголосуют за одного из кандидатов на должность главы, состоится 28 ноября, сообщили в региональном отделении.

Отметим, что из 20 депутатов городского собрания в Заринске 18 — единороссы. По этому вопрос с будущим главой города можно считать закрытым.