Пришлось. В парламенте Алтайского края объяснили отмену закона о домашних животных

Депутатам Алтайского края на сессии в четверг, 28 ноября, пришлось отменить свой закон о защите домашних животных из-за федерального закона, чтобы не было дублирования. Теперь регион будет жить по общероссийским правилам. Принять местный закон пришлось в 2017 году, чтобы хоть как-то урегулировать проблему. Об этом рассказал глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

"После принятия закона о защите домашних животных на федеральном уровне у нас было два варианта: менять свой, как того требует закон, или отменять его. Мы проанализировали и поняли, что правильнее отменить. Но наш закон был принят не зря, он ликвидировал правовой вакуум в вопросе обращения с животными", – пояснил Осипов.

Он подчеркнул, что в Алтайском крае закон был принят раньше федерального (этот приняли в конце 2018 года). И, возможно, опыт региона подтолкнул Госдуму на принятие закона для всей России.

Напомним, закон запрещал хозяевам домашних животных (кошек, собак, попугаев и всех остальных) бить их, мучить, травмировать, оставлять без еды, разводить с генетическими отклонениями, натравливать, содержать их в подъездах, долго держать в автомобиле и так далее. А еще было запрещено их выгуливать где-то, кроме специально отведенных мест. Однако за несколько лет действия закона в крае таких мест создали единицы.

Кроме того, депутатам пришлось отменить и ответственность за нарушение закона в КоАП Алтайского края. Так, за нарушение общих требований к обращению с домашними животными полагался штраф от 500 рублей для граждан, до 10 тысяч рублей для юридических лиц. Андрей Осипов сообщил, что за несколько лет было составлено всего несколько протоколов по этому нарушению. Мера работала скорее для профилактики.

Но пока образовался правовой вакуум в вопросе наказания плохих хозяев – на федеральном уровне ответственность еще не прописана.