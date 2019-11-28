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Пришлось. В парламенте Алтайского края объяснили отмену закона о домашних животных

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сделали это из-за федерального закона
Фото: secure.primemybody.com

Фото: secure.primemybody.com

Депутатам Алтайского края на сессии в четверг, 28 ноября, пришлось отменить свой закон о защите домашних животных из-за федерального закона, чтобы не было дублирования. Теперь регион будет жить по общероссийским правилам. Принять местный закон пришлось в 2017 году, чтобы хоть как-то урегулировать проблему. Об этом рассказал глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

"После принятия закона о защите домашних животных на федеральном уровне у нас было два варианта: менять свой, как того требует закон, или отменять его. Мы проанализировали и поняли, что правильнее отменить. Но наш закон был принят не зря, он ликвидировал правовой вакуум в вопросе обращения с животными", – пояснил Осипов.

Он подчеркнул, что в Алтайском крае закон был принят раньше федерального (этот приняли в конце 2018 года). И, возможно, опыт региона подтолкнул Госдуму на принятие закона для всей России.

Напомним, закон запрещал хозяевам домашних животных (кошек, собак, попугаев и всех остальных) бить их, мучить, травмировать, оставлять без еды, разводить с генетическими отклонениями, натравливать, содержать их в подъездах, долго держать в автомобиле и так далее. А еще было запрещено их выгуливать где-то, кроме специально отведенных мест. Однако за несколько лет действия закона в крае таких мест создали единицы.

Кроме того, депутатам пришлось отменить и ответственность за нарушение закона в КоАП Алтайского края. Так, за нарушение общих требований к обращению с домашними животными полагался штраф от 500 рублей для граждан, до 10 тысяч рублей для юридических лиц. Андрей Осипов сообщил, что за несколько лет было составлено всего несколько протоколов по этому нарушению. Мера работала скорее для профилактики.

Но пока образовался правовой вакуум в вопросе наказания плохих хозяев – на федеральном уровне ответственность еще не прописана. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

28.11.2019 14:11
- гость -

закон ради закона.
"Мера работала скорее для профилактики." Какая профилактика, если о законе никто не знал? Я вот сегодня услышал о его существовании.

28.11.2019 14:28
krash

Прикольно...закон есть - а знаний нет )))
А че можно было выгуливающего по газону сабаколюба оштрафовать?
Не думаю. Я обращался...когда без поводка крупный пес ежедневно бегал воле дет.сада, всем до этого наплевать. и фото и видео делал. участковый звонил....и все на этом. как гулял пес самостоятельно, делая круг вокруг квартала - так и гуляет наверное до сих пор...я уж уехал оттуда.
Если и был закон - он не работал. о нем не знали даже органы )))

28.11.2019 14:39
- гость -

Незнание законов не освобождает от ответственности. Кто знает, чего мы ещё не знаем?

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