Триумф массовой культуры. В перезапуске франшизы Супермен может стать темнокожим

Variety со ссылкой на источники сообщает, что новым Суперменом в киновселенной DC может стать темнокожий актер Майкл Б. Джордан.

Ранее он играл в таких картинах как : "451 градус по Фаренгейту", "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера". Инсайдеры сообщили, что Джордан провел переговоры о будущей роли с Warner Bros. Актер поделился своим видением новой трактовки образа классического супергероя, но на данный момент контракт не подписан по нескольким причинам: отсутствие сценария и режиссера, а также плотный съемочный график Джордана. Ожидать "политкорректного Супермена" стоит не раньше 2023 года.

Ранее сообщалось ,что волна толерантности уже накрыла несколько проектов. Достоверно известно, что обновленную Русалочку сыграет темнокожая актриса Хэлли Бэйли. Кроме того, согласно слухам, фею крестную в ремейке золушки может сыграть темнокожий гей Билли Портер.