В Республике Алтай обнаружили самый экстремальный туалет в мире

В сообществе Barnaul22 обсуждают туалет, который смело можно назвать самым опасным в мире.

Он расположен на метеостанции Кара-Тюрек в Горном Алтае. С одной стороны туалета находится скала, а с другой – бескрайние красоты Алтая. Только вот высота под ним составляет 2,6 тысячи метров.

"Единственное верное решение для уборной – край скалы, на котором, если вы впервые, от страха высоты у вас все получается естественным образом. Единственное неудобство – я не рекомендую ходить в туалет во время посадки или взлета вертолета на территории станции. Каждый раз, когда Ми взлетает или садится у метеостанции, туалет нещадно бьет и срывает ураганным ветром, создаваемым лопастями винтов, а дверь норовит улететь в долину соседнего хребта. Ну, я экстремал, я проверила это на себе – да, весело, но не рекомендую. Противовес (гора камней) – может и не удержать вас в высокогорном "скворечнике", – написала фотограф Светлана Казина, которая запечатлела необычную санитарную комнату.