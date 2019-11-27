В Республике Алтай обнаружили самый экстремальный туалет в мире

В сообществе "Barnaul22" обсуждают туалет, который смело можно назвать самым опасным в мире.

Он расположен на метеостанции Кара-Тюрек в Горном Алтае. С одной стороны туалета находится скала, а с другой — бескрайние красоты Алтая. Только вот высота под ним составляет 2,6 тысяч метров.

"Единственное верное решение для уборной — край скалы, на котором, если вы впервые, то от страха высоты у вас все получается естественным образом. Единственное неудобство — я не рекомендую ходить в туалет во время посадки или взлета вертолета на территории станции. Каждый раз, когда МИ-шка взлетает или садится у метеостанции, туалет нещадно бьет и срывает ураганным ветром, создаваемым лопастями винтов, а дверь норовит улететь в долину соседнего хребта. Ну, я экстремал, я проверила это на себе, да, весело, но не рекомендую. Противовес (гора камней) — может и не удержать вас в высокогорном "скворечнике", — написала фотограф Светлана Казина, которая запечатлела необычную санитарную комнату.