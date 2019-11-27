Бывшая жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей

Бывшая жена защитника "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева заявила о похищении ее детей родственниками спортсмена, сообщает РЕН ТВ.

Она утверждает, что неизвестные напали на няню, порезали ей ухо, посадили детей в машину и увезли в неизвестном направлении. По мнению женщины, детей удерживает отец ее бывшего мужа. Она обратилась в полицию, а также пообщалась по этому поводу с адвокатом.

Узнав о сложившейся ситуации, хоккеист Зайцев пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ и улетел из Канады в Россию, сославшись на семейные обстоятельства.

Пара заключила брак в 2015 году и в браке у них появились две дочери.