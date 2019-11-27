Две двухдневные рабочие недели ждут жителей России

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 будут двухдневными, сообщает РИА "Новости".

В 2019 году россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, а закончат работать во вторник, 31 декабря.

При этом первый рабочий день 2020 года – 9 января – выпадает на четверг, а уже через день жителей России снова ждут выходные.

31 декабря будет сокращенным рабочим днем. Можно будет уйти с работы на час раньше, чтобы подготовиться к встрече Нового года.

Ранее Роструд рассказал, что сделать 31 декабря выходным все-таки возможно, несмотря на решение правительства. Если работодатель решит дать сотрудникам день отдыха – он имеет на это право.