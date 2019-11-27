Предприимчивые одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам

Гинекологи одной из больниц в Одессе полтора года изготавливали порнографические материалы с участием своих пациенток, сообщает "Лента".

Незаконную деятельность раскрыла одна из пациенток, обнаружившая видео со своим участием на одном из сайтов для взрослых. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что гинекологи Одесского областного гинекологического центра снимали на видео процедуру УЗИ, а после продавали записи иностранным сайтам.

В ходе осмотра врачебных кабинетов были обнаружены флешки и жесткие диски с видеоматериалами, а в отношении причастных было возбуждено уголовное дело. При этом руководство медучреждения свою вину отрицает и утверждает, что противозаконная деятельность велась на арендованной территории.