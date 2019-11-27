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Барнаульцев призвали отказаться от кормления голубей

, ИА "Амител"
Птицы доставляют дискомфорт детям
Фото: aminoapps.ru

Фото: aminoapps.ru

Жительница Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказала о проблемах, которые возникают из-за кормления голубей на детских площадках. 

Абсолютно все испачкано птичьим пометом: скамейки, качели, игровые конструкции. По словам женщины, эта грязь остается на обуви и одежде детей. 

"Голуби – переносчики серьезных заболеваний: грипп, энцефалит, туберкулез, орнитоз, сальмонеллез, токсоплазмоз и прочих. Заболевания часто маскируются симптомами под ОРВИ, ОРЗ, бронхит, аллергию. Заражение происходит при прямом контакте с птицами, пухом, вдыхании пыли и высохших частиц испражнений птиц", – напомнила горожанка.

Она призвала отказаться от кормления птиц в игровых зонах и напомнила, что если вы хотите сделать доброе дело, то можно соорудить кормушки. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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