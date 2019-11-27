Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал министра транспорта Алтайского края

Блогер Илья Варламов на своем сайте опубликовал статью, в которой жестко высказался о министре транспорта Алтайского края Александре Дементьеве. Поводом стали рассуждения Дементьева о том, что в Барнауле слишком много пешеходных переходов.

"У нас пешеходные переходы сделаны везде, где можно и нельзя, если честно говорить. Мы выезжаем с одного пешеходного перехода, попадаем на другой. Простой пример - проспект Красноармейский. <…> На участке менее чем 800 метров у нас четыре пешеходных перехода, три из которых - регулируемые. И у нас ещё люди умудряются между этими пешеходными переходами бегать где попало", — цитирует министра Варламов.

Дементьев заявил, что пешеходные переходы являются "конфликтными зонами" и их нужно делать безопаснее, при этом, уменьшая количество.

"Эта мера просто будет стимулировать людей нарушать правила, рискуя своей жизнью. Ничего общего с безопасностью она не имеет", — прокомментировал заявление чиновника Варламов.

Блогер привел в пример несколько крупных городов, в которых пешеходные переходы установлены гораздо чаще, чем в Барнауле. Например, улица Реомюр в Париже, где на 170 метров приходится 6 пешеходных переходов.

"За 2018 год в Барнауле произошло 1322 ДТП, в которых погибли 43 человека и 1643 пострадали. Из этих 43 жертв 29 - именно пешеходы. Для сравнения, на дорогах Парижа за тот же год погибли 36 человек, из них 19 – пешеходы.При этом население только самого Парижа (не считая огромной 10-миллионной агломерации) составляет 2,2 млн человек, а Барнаула - 633 тысячи. В Париже зарегистрировано примерно 1,1 млн автомобилей, в Барнауле — 180 тысяч. И при этом в столице Алтайского края убивают намного больше пешеходов", — подкрепил Варламов свои слова статистикой.