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Скворцова: заболеваемость гриппом в России начнет расти перед Новым годом

, ИА "Амител"
При первых же подозрениях на грипп нужно обращаться к врачу в течение суток
Скворцова дала рекомендации на случай гриппа / Фото: lekoboz.ru

Скворцова дала рекомендации на случай гриппа / Фото: lekoboz.ru

В конце декабря, перед приходом нового года, в России ожидается ускоренный подъем заболеваемости гриппом, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова со ссылкой на прогноз НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

Пик заболеваемости, как уточнила Скворцова, придется на январь и начало февраля. "Сезонное повышение заболеваемости гриппом произойдет обязательно, это является неизбежной реальностью", — подчеркнула министр. Спад заболеваемости прогнозируется в апреле.

Скворцова напомнила, что при первых же подозрениях на грипп нужно обращаться к врачу в течение суток. Это поможет получить адекватную помощь в случае, если инфекция даст серьезные осложнения, к примеру, если перейдет в пневмонию.

"Есть форма молниеносно развивающейся вирусной пневмонии, вызванной инфекцией тяжелого воспаления легких, когда фактически выключаются альвеолы, и легкие перестают выполнять свою дыхательную функцию. Такие больные должны немедленно, в течение первых же суток после начала заболевания, помещаться в стационар и получать специальный вид помощи — оксигенацию крови с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких", — отметила министр.

Характерным симптомом гриппа является стремительное развитие инфекции, резкое ухудшение самочувствия и рост температуры.

Напомним, по данным на 22 ноября в Алтайском крае случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано. Однако на 2,5% превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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