Школьница из Барнаула Анна Филипчук записала клип со Стасом Пьехой

Барнаульская школьница Анна Филипчук записала клип с известным российским исполнителем Стасом Пьехой. Композиция называется "Восьмое чудо света".

Сейчас Анне — 15 лет. Напомним, в 2018 году она представляла Россию на "Детском Евровидении" с песней "Непобедимы". Финал прошел в Минске 25 ноября, певица заняла десятое место. За хрустальный микрофон, главный приз конкурса, боролись представители 20 стран.

В СМИ сообщается, что Анна — младшая наследница алтайского олигарха, главы компании "Новэкс" Виктора Филипчука.

Свой творческий путь Анна Филипчук начала в шоу-театре песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня. В 13 лет стала юной "Мисс Барнаул". Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Студентка академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна". В 2018 году представила Россию на "Детском Евровидении".