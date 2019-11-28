Мужчина погиб в пожаре на Алтае, пока люди снимали горящий дом на видео

Практически в самом центре Горно-Алтайска произошел чудовищный случай – очевидцы пожара в жилом доме предпочли не спасателям звонить, а снимать происшествие на видео, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

"Днем 26 ноября, практически в центре города по переулку Западный произошел пожар в частном жилом двухэтажном доме. Он был хорошо заметен жителям ближайших многоэтажек. Однако очевидцы предпочли снимать на телефон и выкладывать ролики в соцсети и мессенджеры, а не звонить в пожарную охрану", – рассказали в ведомстве.

В итоге сообщение о возгорании поступило слишком поздно. Пожарные прибыли через три минуты, но к этому времени полыхал не только дом, но и надворные постройки на площади 150 кв. метров.

Более двух часов потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. МЧС напоминает гражданам: если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия – немедленно вызывайте пожарных или спасателей.