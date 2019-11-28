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Мужчина погиб в пожаре на Алтае, пока люди снимали горящий дом на видео

, ИА "Амител"
Сообщение о пожаре поступило тогда, когда в соцсетях уже были фото и видео
МЧС просит первым делом сообщать о происшествии / Фото: 04.mchs.gov.ru

МЧС просит первым делом сообщать о происшествии / Фото: 04.mchs.gov.ru

Практически в самом центре Горно-Алтайска произошел чудовищный случай — очевидцы пожара в жилом доме предпочли не звонить спасателям, а снимать происшествие на видео, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

"Днем 26 ноября, практически в центре города по переулку Западный произошел пожар в частном жилом двухэтажном доме. Он был хорошо заметен жителям ближайших многоэтажек. Однако очевидцы предпочли снимать на телефон и выкладывать ролики в соцсети и мессенджеры, а не позвонить в пожарную охрану", — рассказали в ведомстве.

В итоге сообщение о пожаре поступило слишком поздно. Пожарные прибыли через три минуты, но к этому времени полыхал не только дом, но и надворные постройки на площади 150 кв. метров.

Более двух часов потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. МЧС напоминает гражданам: если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия — немедленно вызывайте пожарных или спасателей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.11.2019 08:37
- гость -

Вот оно новое поколение. Охотников за славой. Найти бы этих нелюдей и по голой попе бляшкой от ремня.

28.11.2019 08:41
Ируся

оскотинились людишки.

28.11.2019 08:42
krash

Че то помоему мажутся пожарные. Прослакали и теперь свалить пытаются на очевидцев.

28.11.2019 08:43
- гость -

просто каждый подумал что уже кто ни будь да позвонил

28.11.2019 08:43
- гость -

Вот интересно когда их дом загорится (не дай бог конечно) тоже будут стоять и снимать?

28.11.2019 08:58
- гость -

Прибыли за три минуты? Да ладно. Вот горел дом на Совхозной, как они его тушили надо было снимать. Шланги от автомойки с другой улицы соединяли и тащили, ходили не спеша. а последний так вообще как будто в штаны наложил, по Лувру ходил картины смотрел наверное. Я то наивный думал что такие работы делаются в темпе "вальса". А тут прямо разрыв шаблона произошел. Может они конечно своим орлиным взором оценили что тут тушить уже нет смысла и так себя вели, не знаю. И тут новость прибыли за 3 минуты, ну -ну.

28.11.2019 08:58
krash

28.11.2019 08:43
- гость -
А чего шумиха? ЧЕм человек с соцсетей кому обязан? Причем тут их не их дом?

Может это реенок 6 летний снимал, он и знать не занет пор номер пожарной, да и зачем ему это, когда "взрослые же кто нибудь поди видит"?

Судить автора кадров не зная подробности - такое себе занятие.

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