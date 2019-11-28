Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете

Пианист Лука Сафронов, застрявший в унитазе самолета Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву, рассказал Пятому каналу причины произошедшего.
"Эта ужасная история может произойти с любым человеком. В действительности, я стараюсь относиться с юмором", – признался сын художника Никаса Сафронова.
По его словам, комичная ситуация на борту лайнера сделала его настоящей звездой, буквально проснулся знаменитым. Поэтому на все произошедшее Лука не может смотреть без иронии.
Говоря о причинах произошедшего, он отметил, что, скорее всего, в этом виновата турбулентность.
"Я зашел в туалет, в этот момент началась то ли турбулентность, мне начали стучать в дверь. Я замешкался. Кнопка слива находится за тобой. Ну, нажал на эту кнопку и меня в вакуум засосало. Я, испугавшись сильно, начал двигаться. Руку засунул под стеной, там ниша какая-то, и она застряла", – вспомнил пианист.
В результате членам экипажа пришлось спасать пассажира из "вакуумной ловушки". "Я не умру в туалете!" – кричал в это время Лука. Пассажиры в самолете, слушая все эти крики, оказались в растерянности. Ситуация осложнялась еще и тем, что все происходило в момент объявления о скорой посадке.
Комментарии
слишком толст для самолетного туалета
200 кг
как котов жирных на 2 лишних кг не пускать так норм, а как ЭТО почти 3 нормальных человека так пожалуйста
нанюхался?!
Молодец! С юмором вышел из ситуации))
Сбив насмерть пешехода Лука не бздел. " Молодой человек уверяет, что она переходила дорогу в неположенном месте и на красный сигнал светофора. Кроме того, по его словам, женщину он сбил на скорости 60 километров в час." -
Почему-то одним все с рук сходит, других судят за дебоширство на борту
самолёт решил его зохавать... но падавился
"Почему-то одним все с рук сходит, других судят за дебоширство на борту"
Его карма настигла в туалете)))
ахахахах ну и урод. там лететь час обязательно надо было срать. боялся обосраться на посадке?
С таким тувалащем малую нужду тока сидя можно справляться,ибо не видно.
а просто представьте что бы было если бы его не смогли до посадки оторвать от унитаза
Быстро поправился как, был же нормальной комплекции.
Чмо и в африке Чмо
Сын Сафронова застрявший в туалете, это инсталляция или перфоманс?