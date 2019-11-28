Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете

Пианист Лука Сафронов, застрявший в унитазе самолета Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву, рассказал Пятому каналу причины произошедшего.

"Эта ужасная история может произойти с любым человеком. В действительности, я стараюсь относиться с юмором", – признался сын художника Никаса Сафронова.

По его словам, комичная ситуация на борту лайнера сделала его настоящей звездой, буквально проснулся знаменитым. Поэтому на все произошедшее Лука не может смотреть без иронии.

Говоря о причинах произошедшего, он отметил, что, скорее всего, в этом виновата турбулентность.

"Я зашел в туалет, в этот момент началась то ли турбулентность, мне начали стучать в дверь. Я замешкался. Кнопка слива находится за тобой. Ну, нажал на эту кнопку и меня в вакуум засосало. Я, испугавшись сильно, начал двигаться. Руку засунул под стеной, там ниша какая-то, и она застряла", – вспомнил пианист.

В результате членам экипажа пришлось спасать пассажира из "вакуумной ловушки". "Я не умру в туалете!" – кричал в это время Лука. Пассажиры в самолете, слушая все эти крики, оказались в растерянности. Ситуация осложнялась еще и тем, что все происходило в момент объявления о скорой посадке.