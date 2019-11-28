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Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете

, ИА "Амител"
"Я не умру в туалете!" – кричал Лука, когда члены экипажа пытались вызволить его из ловушки

Пианист Лука Сафронов, застрявший в унитазе самолета Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву, рассказал Пятому каналу причины произошедшего.

"Эта ужасная история может произойти с любым человеком. В действительности, я стараюсь относиться с юмором", – признался сын художника Никаса Сафронова.

По его словам, комичная ситуация на борту лайнера сделала его настоящей звездой, буквально проснулся знаменитым. Поэтому на все произошедшее Лука не может смотреть без иронии.

Говоря о причинах произошедшего, он отметил, что, скорее всего, в этом виновата турбулентность.

"Я зашел в туалет, в этот момент началась то ли турбулентность, мне начали стучать в дверь. Я замешкался. Кнопка слива находится за тобой. Ну, нажал на эту кнопку и меня в вакуум засосало. Я, испугавшись сильно, начал двигаться. Руку засунул под стеной, там ниша какая-то, и она застряла", – вспомнил пианист.

В результате членам экипажа пришлось спасать пассажира из "вакуумной ловушки". "Я не умру в туалете!" – кричал в это время Лука. Пассажиры в самолете, слушая все эти крики, оказались в растерянности. Ситуация осложнялась еще и тем, что все происходило в момент объявления о скорой посадке.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.11.2019 09:04
- гость -

слишком толст для самолетного туалета

28.11.2019 09:15
- гость -

200 кг

28.11.2019 09:25
- гость -

как котов жирных на 2 лишних кг не пускать так норм, а как ЭТО почти 3 нормальных человека так пожалуйста

28.11.2019 09:26
- гость -

нанюхался?!

28.11.2019 09:37
- гость -

Молодец! С юмором вышел из ситуации))

28.11.2019 09:49
- гость -

Сбив насмерть пешехода Лука не бздел. " Молодой человек уверяет, что она переходила дорогу в неположенном месте и на красный сигнал светофора. Кроме того, по его словам, женщину он сбил на скорости 60 километров в час." -
Почему-то одним все с рук сходит, других судят за дебоширство на борту

28.11.2019 10:06
месный

самолёт решил его зохавать... но падавился

28.11.2019 10:09
Дядька


"Почему-то одним все с рук сходит, других судят за дебоширство на борту"

Его карма настигла в туалете)))

28.11.2019 10:30
- гость -

ахахахах ну и урод. там лететь час обязательно надо было срать. боялся обосраться на посадке?

28.11.2019 10:35
- гость -

С таким тувалащем малую нужду тока сидя можно справляться,ибо не видно.

28.11.2019 10:48
- гость -

а просто представьте что бы было если бы его не смогли до посадки оторвать от унитаза

28.11.2019 10:57
- гость -

Быстро поправился как, был же нормальной комплекции.

28.11.2019 11:05
Гость

Чмо и в африке Чмо

28.11.2019 11:14
- гость -

Сын Сафронова застрявший в туалете, это инсталляция или перфоманс?

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