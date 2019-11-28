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"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников

, ИА "Амител"
По словам экспертов, у Франка есть желание продолжить руководить городом без приставки "и.о."
Вячеслав Франк на совещании / Фото: barnaul.org

Вячеслав Франк на совещании / Фото: barnaul.org

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк занял 38-е место в рейтинге мэров российских городов по данным за октябрь-ноябрь, сообщает проект "Национальный рейтинг".

Это четвертый результат среди сибирских городов. Выше только главы Абакана (26-е место), Красноярска (20-е) и Новокузнецка (17-е).

"Не очень спокойный старт для захода на руководящую должность, но уход мэра Барнаула Сергея Дугина под осень, накануне начала учебного года и отопительного сезона, Вячеслав Франк выдержал с честью. Ему удалось сохранить стабильность в переходный период, применить необходимый опыт", – разъяснил высокую позицию директор юридического института АлтГУ Антон Васильев.

При этом, по его словам, судить о персональных перспективах сегодня довольно сложно. "Звучат различные мнения и называются различные фамилии кандидатов на пост мэра Барнаула. Но, насколько я вижу, желание продолжить руководить городом без приставки "и.о." и личные амбиции у Франка имеются. Но весомое слово, само собой, будет за губернатором Алтайского края Виктором Томенко", – подчеркнул Васильев.

Потенциально Франк готов и способен возглавить Барнаул. "Тем более что за время работы в команде Дугина, в которой Франк занимал весьма активную позицию, город здорово преобразился с точки зрения комфортной городской среды", – добавил Васильев.

Ранее Барнаул попал в лидеры среди городов по качеству дорог. Также столица края вошла в двадцатку городов России с лучшим качеством жизни.

Напомним, Франк сменил ушедшего в отставку Сергея Дугина 15 августа 2019 года. В связи с этим по данным за сентябрь-октябрь Барнаул не включили в рейтинг градоначальников, поскольку это был переходный период. Выборы нового главы города назначены на 14 февраля 2020 года, результаты будут известны на следующий день. Документы от претендентов начнут принимать 5 декабря.

Оценка работы градоначальников проведена Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.11.2019 09:22
- гость -

Самый лучший мэр это мэр Якутска Сардана Авксентьева - вот с кого пример надо брать! Народный мэр!

28.11.2019 09:46
обезьяна

просто жесть..
лицо

28.11.2019 09:47
обезьяна

кто такой Васильев?
колхозник, купивший в ипотеку место в городе?
он откуда знает о Барнауле?

28.11.2019 09:50
- гость -

Ухо ис ит?

28.11.2019 10:56
Гость

Васильев вот лизнул так лизнул....улыбнуло даже.

28.11.2019 11:02
Городской жит

Да город преобразился как говорит Васильев, особенно после назначения другана Франка Гончарова на должность директора зеленхоза. Вырезали все что можно.

28.11.2019 11:14
За Рау

Мне кажется, что нужно назначать людей, которых знают в Барнауле. Виктор Рау - взрослый, опытный, хозяйственный. Сколько он митинговал за всенародные выборы мэра. Если его назначить, следующие выборы точно добьется голосованием чтобы избирать своего человека. Опять же он активен, не заглядывает в род начальству. Будет отличный мэр!

28.11.2019 11:16
Только Крылов

НАШ кандидат Крылов! Честный, бесстрашный, предприниматель, знающий цену деньгам. Не будет разбазаривать бюджет туда-сюда! Андрей, не отказывайся участвовать в конкурсе! Пока им кузькину мать!

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