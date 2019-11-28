"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк занял 38-е место в рейтинге мэров российских городов по данным за октябрь-ноябрь, сообщает проект "Национальный рейтинг".
Это четвертый результат среди сибирских городов. Выше только главы Абакана (26-е место), Красноярска (20-е) и Новокузнецка (17-е).
"Не очень спокойный старт для захода на руководящую должность, но уход мэра Барнаула Сергея Дугина под осень, накануне начала учебного года и отопительного сезона, Вячеслав Франк выдержал с честью. Ему удалось сохранить стабильность в переходный период, применить необходимый опыт", – разъяснил высокую позицию директор юридического института АлтГУ Антон Васильев.
При этом, по его словам, судить о персональных перспективах сегодня довольно сложно. "Звучат различные мнения и называются различные фамилии кандидатов на пост мэра Барнаула. Но, насколько я вижу, желание продолжить руководить городом без приставки "и.о." и личные амбиции у Франка имеются. Но весомое слово, само собой, будет за губернатором Алтайского края Виктором Томенко", – подчеркнул Васильев.
Потенциально Франк готов и способен возглавить Барнаул. "Тем более что за время работы в команде Дугина, в которой Франк занимал весьма активную позицию, город здорово преобразился с точки зрения комфортной городской среды", – добавил Васильев.
Ранее Барнаул попал в лидеры среди городов по качеству дорог. Также столица края вошла в двадцатку городов России с лучшим качеством жизни.
Напомним, Франк сменил ушедшего в отставку Сергея Дугина 15 августа 2019 года. В связи с этим по данным за сентябрь-октябрь Барнаул не включили в рейтинг градоначальников, поскольку это был переходный период. Выборы нового главы города назначены на 14 февраля 2020 года, результаты будут известны на следующий день. Документы от претендентов начнут принимать 5 декабря.
Оценка работы градоначальников проведена Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.
Комментарии
Самый лучший мэр это мэр Якутска Сардана Авксентьева - вот с кого пример надо брать! Народный мэр!
просто жесть..
лицо
кто такой Васильев?
колхозник, купивший в ипотеку место в городе?
он откуда знает о Барнауле?
Ухо ис ит?
Васильев вот лизнул так лизнул....улыбнуло даже.
Да город преобразился как говорит Васильев, особенно после назначения другана Франка Гончарова на должность директора зеленхоза. Вырезали все что можно.
Мне кажется, что нужно назначать людей, которых знают в Барнауле. Виктор Рау - взрослый, опытный, хозяйственный. Сколько он митинговал за всенародные выборы мэра. Если его назначить, следующие выборы точно добьется голосованием чтобы избирать своего человека. Опять же он активен, не заглядывает в род начальству. Будет отличный мэр!
НАШ кандидат Крылов! Честный, бесстрашный, предприниматель, знающий цену деньгам. Не будет разбазаривать бюджет туда-сюда! Андрей, не отказывайся участвовать в конкурсе! Пока им кузькину мать!
А что поменяется, если вообще не будет главы Барнаула? Теперь нет же. Ну ио Франк. Пусть ио и будет. Нахрена лишнюю зарплату кому то платить в миллионы в год, машину с водителем содержать и тд. Либо если Франк станет главой, отменить должность первого заместителя. Зачем она нужна? А Деньги лишние на обустройство города. Пара лишних спортплощадок появится!
Нормальное лицо. Для сравнения свое покажи. Может у вас как у Баварина персональная страница в википедии имеется?