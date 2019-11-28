"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк занял 38-е место в рейтинге мэров российских городов по данным за октябрь-ноябрь, сообщает проект "Национальный рейтинг".

Это четвертый результат среди сибирских городов. Выше только главы Абакана (26-е место), Красноярска (20-е) и Новокузнецка (17-е).

"Не очень спокойный старт для захода на руководящую должность, но уход мэра Барнаула Сергея Дугина под осень, накануне начала учебного года и отопительного сезона, Вячеслав Франк выдержал с честью. Ему удалось сохранить стабильность в переходный период, применить необходимый опыт", – разъяснил высокую позицию директор юридического института АлтГУ Антон Васильев.

При этом, по его словам, судить о персональных перспективах сегодня довольно сложно. "Звучат различные мнения и называются различные фамилии кандидатов на пост мэра Барнаула. Но, насколько я вижу, желание продолжить руководить городом без приставки "и.о." и личные амбиции у Франка имеются. Но весомое слово, само собой, будет за губернатором Алтайского края Виктором Томенко", – подчеркнул Васильев.

Потенциально Франк готов и способен возглавить Барнаул. "Тем более что за время работы в команде Дугина, в которой Франк занимал весьма активную позицию, город здорово преобразился с точки зрения комфортной городской среды", – добавил Васильев.

Ранее Барнаул попал в лидеры среди городов по качеству дорог. Также столица края вошла в двадцатку городов России с лучшим качеством жизни.

Напомним, Франк сменил ушедшего в отставку Сергея Дугина 15 августа 2019 года. В связи с этим по данным за сентябрь-октябрь Барнаул не включили в рейтинг градоначальников, поскольку это был переходный период. Выборы нового главы города назначены на 14 февраля 2020 года, результаты будут известны на следующий день. Документы от претендентов начнут принимать 5 декабря.

Оценка работы градоначальников проведена Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.