Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, отозвала свою апелляцию на приговор, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы в судебной базе.

Речь идет об обвинении в сговоре с целью работы на иностранное правительство. "Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции", – говорится в копии ходатайства, подписанного Бутиной.

Ранее Мария рассказала в интервью студентам АлтГУ, что намерена бороться с системами правосудия и исправления в США. "Я расскажу, как держат политзаключенных сутками в изоляторе, надеюсь, что общественность, международные СМИ или ООН обратят на это внимание", – сказала она.

В связи с таким решением Бутиной предложили работу в аппарате уполномоченного по правам человека или в Госдуме. В обоих случаях ее задача – защищать соотечественников за рубежом.

22 ноября она приняла участие в ходе круглого стола комитета Госдумы по международным делам на тему защиты прав россиян за рубежом. По ее словам, в Штатах заключенные женщины испытывают множество лишений, она предложила сфокусировать работу в этом направлении.

Напомним, Мария была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. По мнению обвинения, она "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, ее обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

25 октября после освобождения из американской тюрьмы Бутину депортировали в Россию. 26 октября она прилетела в московский аэропорт Шереметьево, где ее ждал отец, а уже 29 октября вернулась в родной город Барнаул.