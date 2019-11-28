В Барнауле перекроют движение на площади Свободы

28 ноября на два часа перекроют площадь Свободы в центре Барнаула, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до ул. Ползунова будет закрыто для всех видов транспорта с 14:30 до 16:30.

Ограничение связано с проведением открытого гарнизонного развода полицейских, которые заступают на службу по охране общественного порядка.

Из-за этого изменится и движение автобусов маршрутов № 17, 73, 55, 109, 109оп, 57, 60, 20.