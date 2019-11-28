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Мошенник под видом военнослужащего похитил у жительницы Барнаула почти полмиллиона

, ИА "Амител"
Женщина пыталась сдать квартиру
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула заявила в полицию о том, что неизвестный похитил у нее 440 тыс. рублей.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевшая разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о том, что сдает благоустроенную квартиру. Вскоре ей позвонил мужчина, который сказал, что его заинтересовало предложение.

Незнакомец отметил, что он военнослужащий, находится за пределами Барнаула, поэтому предложил перевести предоплату за аренду на банковскую карту. Для перевода он попросил хозяйку квартиры подойти к ближайшему банкомату и произвести несколько операций. Во время разговора женщина сообщила персональные данные банковской карты. В результате с ее счета списали 440 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". Сотрудники полиции Барнаула устанавливают личность злоумышленника.

ГУ МВД России по региону просит гостей и жителей города быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и не сообщать персональные данные и СМС-коды.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

28.11.2019 10:30
гость

Редакция! Заголовок очень некорректный! (профессор, певец итд)

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