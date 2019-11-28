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В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

, ИА "Амител"
При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

Законопроект предполагает, что правительство РФ будет переносить выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря тоже был выходным, если это число не выпадает на субботу или воскресенье. Однако общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как установлено Трудовым кодексом.

Инициаторы законопроекта – глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, депутат Елена Строкова. Они считают, если 31 декабря будет выходным, это позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

Ранее губернатор Томской Области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Позже это решение поддержали депутаты Госдумы, а в Совете Федерации отметили, что если парламентарии проголосуют за эту инициативу, то сенаторы будут на их стороне. По словам Валерия Рязанского, главы социального комитета Совфеда, если правительство не поддержит предложение законодателей, то каждый регион страны сможет принять свое решение по этому вопросу. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

28.11.2019 10:46
- гость -

и в каком году это примут?

28.11.2019 11:12
- гость -

Не надо!!!! А то 2-ого рабочим днем сделают.

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