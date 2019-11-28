Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины

В общении с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин посоветовал не зацикливаться на украинской проблеме, пишет ТАСС.

После церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину один из жителей Петербурга обратился к главе государства и изложил собственные мысли по ряду вопросов, в том числе касающихся Украины. Он также предложил политику прочесть некую книгу по данной теме.

"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", – отметил Путин, выслушав мужчину.

Так, президент согласился с точкой зрения ряда аналитиков, которые заявили, что украинская тема стала занимать в российских СМИ и на ТВ слишком много места.