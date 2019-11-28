Четверг, 28 Ноябрь, 12:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,97
€ 70,44
Обь
39см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины

, ИА "Амител"
Он согласился с аналитиками в том, что эта тема стала занимать слишком много места
Время покажет. Украинские соглашения / Youtube.com

Время покажет. Украинские соглашения / Youtube.com

В общении с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин посоветовал не зацикливаться на украинской проблеме, пишет ТАСС.

После церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину один из жителей Петербурга обратился к главе государства и изложил собственные мысли по ряду вопросов, в том числе касающихся Украины. Он также предложил политику прочесть некую книгу по данной теме. 

"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", – отметил Путин, выслушав мужчину. 

Так, президент согласился с точкой зрения ряда аналитиков, которые заявили, что украинская тема стала занимать в российских СМИ и на ТВ слишком много места. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.11.2019 10:59
- гость -

Давно пора разогнать всех квасных экспертов, повылазивщих изо всех щелей в 2014 году.

28.11.2019 11:00
- гость -

Да, не ужели!!! Запретить надо, а не рекомендовать!!!

28.11.2019 11:09
гость

- да как же вы здесь живете?
- а вот счас включим телевизор и узнаем, что живем мы хорошо, и проблем кроме как с украиной у нас нету (с)

28.11.2019 11:11
- гость -

мне они не мешают, я телек не смотрю, ну пусть орут там себе сколько влезет

28.11.2019 11:17
- гость -

Украинская тема - средство от тошноты по Путину. Как же без неё? Совсем гадостно будет.

28.11.2019 11:45
krash

И Соловьева и подобных ему дебатоторов на пенсию. А то как вечер - включишь ТВ а по нему лишь дебаты и ссоры про украину. тьфу мерзость. уже около года телек не включаю из за этого. Только пиратские фильмы - вынуждают же! ))))

28.11.2019 11:51
- гость -

давайте тотализатор устроим, какую тему будут обсасывать вместо Украины:
1 - Сирия
2 - США
3 - Гейропа
4 - Прочее

28.11.2019 11:56
- гость -

"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать"

так уже подумали, подняв пенсионный возраст на 5 лет, изъяв у каждого по 864 тыс,
и в добавок еще подняли ндс на 11,11%...

28.11.2019 12:11
- гость -

Тема Украины ещё далеко не раскрыта.
Вопросы:
1) Почему Украина до сих пор ещё не развалилась, ведь "эксперты" обещали?
2) Почему Украина до сих пор не объявила дефолт, ведь "эксперты" обещали?
3) Почему на Украине экономический рост, а в России его нет?
4) Почему "нацистско-бандеровский режим" возглавляет еврей?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:05
Всё хорошо, всё плохо. Депутаты приняли бюджет Алтайского края с критикой и спорами 0
11:52
В Приамурье молодой человек убил 17-летнюю девушку за отказ от интима 4
11:32
"Земля возможностей": можно ли на Алтае превратить творчество в прибыльный бизнес 0
11:22
Кодовое слово: жители Алтая смогут получать финансовую информацию в ПФР по телефону 0
11:12
Справедливый и умный: барнаульцы назвали главные качества хорошего руководителя 5
11:01
Бешеная лиса покусала трех жителей алтайского села 0
10:49
Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины 9
10:42
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря 2
10:30
Где в Барнауле быстро снять стресс и расслабиться перед праздниками 0
10:16
Мошенник под видом военнослужащего похитил у жительницы Барнаула почти полмиллиона 1
10:02
Каждый барнаулец может стать Дедом Морозом, исполнив мечты детей из малоимущих семей 1
10:00
"Поразило сравнение Барнаула с Францией": глава Минтранса Алтая ответил Варламову 12
09:55
В Сибири найдена мумия щенка возрастом 18 тысяч лет 1
09:43
Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США 8
09:30
В Барнауле перекроют движение на площади Свободы 4
09:14
"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников 10
09:02
Первокурсники АлтГТУ в Барнауле стали участниками федерального проекта Альфа-Банка 1
08:52
Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете 15
08:31
"А мы тут плюшками балуемся". "Пионер" отмечает свое трехлетие 0
08:21
Мужчина погиб в пожаре на Алтае, пока люди снимали горящий дом на видео 15
08:14
Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос 15
08:00
Успей до Нового года. Почему автомобиль нужно купить до конца 2019 года 0
07:51
Школьница из Барнаула Анна Филипчук записала клип со Стасом Пьехой 6
07:32
Дорогу молодым: в Алтайском крае выбирают лучшие бизнес-идеи 0
07:18
Срыв сроков и "никакие" документы: что мешает большой стройке на Алтае 5
07:08
Скворцова: заболеваемость гриппом в России начнет расти перед Новым годом 1
06:59
"Нужно спрашивать жителей": депутат Романенко о строительстве соцобъектов на Алтае 1
06:32
Былое величие: заброшенные памятники бывшей Югославии как отдельный вид прекрасного 6
06:03
Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать 0
06:00
Четверг в Алтайском крае будет теплым и безветренным 0
23:46
Барнаульцев призвали отказаться от кормления голубей 18
23:37
Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал министра транспорта Алтайского края 19
23:13
Предприимчивые одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам 4
22:20
Две двухдневные рабочие недели ждут жителей России 1
22:11
Бывшая жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей 0
21:42
Двое детей в Крыму умерли от отравления неизвестным веществом 2
21:17
Автомобиль без водителя протаранил магазин в Барнауле 3
20:54
В Республике Алтай обнаружили самый экстремальный туалет в мире 3
20:18
Триумф массовой культуры. В перезапуске франшизы Супермен может стать темнокожим 2
19:47
Хьюстон, у нас проблемы. Все туалеты на МКС вышли из строя 8
19:15
Все решено. "Единая Россия" представила своего кандидата на пост главы Заринска 3
18:56
Ученые выяснили, какая группа крови делает людей уязвимыми перед раком 1
18:35
"Я как придурок": Андрей Данилко в слезах покинул студию украинского шоу талантов 3
17:46
В Новосибирске разыскивают "банду подростков", которая больше года избивает детей 10
17:32
Минтранс хочет продлить скоростную трассу Москва – Казань до Кузбасса 1
17:21
Роструд раскрыл секрет, как сделать 31 декабря выходным днем 4
17:11
Под крышей дома своего: в Барнауле работникам культуры вручили ключи от новых квартир 7
17:02
Каменские справедливороссы отстояли низкую ставку налога на имущество 4
16:56
На жилье в алтайских селах в 2020 году потратят в 11 раз меньше денег 1
16:26
СК проверяет инцидент на рубцовском заводе, где сильно пострадал рабочий 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.