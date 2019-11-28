Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины

В общении с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин посоветовал не зацикливаться на украинской проблеме, пишет ТАСС.
После церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину один из жителей Петербурга обратился к главе государства и изложил собственные мысли по ряду вопросов, в том числе касающихся Украины. Он также предложил политику прочесть некую книгу по данной теме.
"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", – отметил Путин, выслушав мужчину.
Так, президент согласился с точкой зрения ряда аналитиков, которые заявили, что украинская тема стала занимать в российских СМИ и на ТВ слишком много места.
Комментарии
Давно пора разогнать всех квасных экспертов, повылазивщих изо всех щелей в 2014 году.
Да, не ужели!!! Запретить надо, а не рекомендовать!!!
- да как же вы здесь живете?
- а вот счас включим телевизор и узнаем, что живем мы хорошо, и проблем кроме как с украиной у нас нету (с)
мне они не мешают, я телек не смотрю, ну пусть орут там себе сколько влезет
Украинская тема - средство от тошноты по Путину. Как же без неё? Совсем гадостно будет.
И Соловьева и подобных ему дебатоторов на пенсию. А то как вечер - включишь ТВ а по нему лишь дебаты и ссоры про украину. тьфу мерзость. уже около года телек не включаю из за этого. Только пиратские фильмы - вынуждают же! ))))
давайте тотализатор устроим, какую тему будут обсасывать вместо Украины:
1 - Сирия
2 - США
3 - Гейропа
4 - Прочее
"Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать"
так уже подумали, подняв пенсионный возраст на 5 лет, изъяв у каждого по 864 тыс,
и в добавок еще подняли ндс на 11,11%...
Тема Украины ещё далеко не раскрыта.
Вопросы:
1) Почему Украина до сих пор ещё не развалилась, ведь "эксперты" обещали?
2) Почему Украина до сих пор не объявила дефолт, ведь "эксперты" обещали?
3) Почему на Украине экономический рост, а в России его нет?
4) Почему "нацистско-бандеровский режим" возглавляет еврей?