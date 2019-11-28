Бешеная лиса покусала трех жителей алтайского села

В селе Усть-Иша Красногорского района бешеная лиса покусала двух взрослых и одного ребенка. В населенном пункте действует карантин из-за опасного заболевания, сообщает "Вести Алтай".

Животное набросилось на местного дояра, который ранним утром шел на работу, и укусила его за палец. Все произошло на центральной улице села.

Позже выяснилось, что днем ранее лиса зашла на территорию двора, напала на ребенка, мужчину и собак, рассказала телеканалу Оксана Миллер, главный эпизоотолог ветеринарной службы Красногорского района.

Лисицу застрелил один из местных жителей. Районные ветеринары взяли анализ, в лаборатории Барнаула подтвердили, что животное болело бешенством. Всем пострадавшим назначили экстренное лечение. На улицах, где была замечена лиса, провели вакцинацию крупного рогатого скота, кошек и собак. Всего от бешенства привили более 150 животных.



