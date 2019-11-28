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Справедливый и умный: барнаульцы назвали главные качества хорошего руководителя

, ИА "Амител"
Чуть меньше половины горожан даже работали с идеальными боссами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаульцы назвали самые главные качества хорошего босса.

75% барнаульцев считают, что хороший руководитель должен быть компетентным, 58% проголосовали за умного шефа, 54% отметили такое качество, как справедливость.

Для 50% жителей города важно, чтобы руководитель был решительным. 46% опрошенных ответили, что важное качество достойного управленца – коммуникабельность, а 38% проголосовали за требовательность.

Также барнаульцы утверждают, что у босса должно быть чувство юмора (33%) и устойчивая психика (29%).

Для 25% респондентов важна внимательность, 24% уважают интеллигентных шефов, 21% ждут от них креатива.

21% барнаульцев ценят у руководителя тягу к новым знаниям, 17% голосуют за щедрость и доброту, 13% – за харизму и амбиции, и только 12% упомянули о трудолюбии.

Меньше всего барнаульцы отдали голоса за настойчивость (8%), строгость (7%) и эмпатию (3%).

При этом 30% жителей Барнаула отметили, что никогда не встречали руководителей с такими качествами, 41% утверждают, что в прошлом работали с такими начальниками, а 17% считают идеальным своего нынешнего руководителя.

12% респондентов признались, что сами являются руководителями, обладающими всеми важными качествами, сообщает сервис "Зарплата.ру".

В опросе принимали участие 515 жителей Барнаула.

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

28.11.2019 11:22
аноним?

Это был опрос в палате номер 6 ?

28.11.2019 11:30
- гость -

идеальных людей не бывает. даже среди боссов
главное, чтобы он был адекватным. и все

28.11.2019 11:58
гость

Руководитель - от слов "руками водить". Поголовно и везде, адекватов сейчас днем с огнем не найдешь.

28.11.2019 12:02
гость

А начальник от слова начало.

28.11.2019 12:04
гость

Нет ну Губернатор то от слова губы. Что и неплохо, если подумать.

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