В Приамурье молодой человек убил 17-летнюю девушку за отказ от интима

24-летний житель поселка Кировский задержан по подозрению в убийстве своей 17-летней знакомой, сообщили в СК по региону.

Ранее сообщалось, что 22 ноября девушка пропала и правоохранители организовали поиски. Тело удалось обнаружить в реке Уссури.

По предварительной версии, мужчина предложил знакомой вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. После этого между ними возникла ссора. По одной из версий, он изнасиловал потерпевшую и, испугавшись наказания убил. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник бросил тело в реку.

В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление и продемонстрировал свои действия на криминалистическом манекене. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается, сообщили в ведомстве.