Ученый АлтГТУ выиграл престижную мировую премию за разработку в сфере энергетики

Ассоциация "Глобальная энергия" подвела итоги Международной молодежной программы "Глобальная энергия". В 2019 году в конкурсе приняли участие молодые энергетики со всего мира. В число победителей вошел ученый Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Евгений Титов. Он стал лучшим в номинации "Стартап".

Евгений Титов, доцент кафедры электрификации производства и быта АлтГТУ, участвовал в конкурсе с проектом "Интеллектуализированная система контроля электромагнитной совместимости".

Ученый создал систему, позволяющую проводить многопараметрический мониторинг электромагнитной обстановки в бытовой и промышленной средах. Предложенная технология дает точную картину опасности электромагнитного излучения, а также прогнозирует изменение электромагнитной обстановки на объектах, что является крайне важным для обеспечения безопасности человека и эффективного функционирования электрооборудования. За период с 2016 по 2019 год проект был внедрен 13 раз на промышленных объектах Сибири. Экономия на мониторинге только на одном крупном предприятии составила более чем 1 млн рублей. По расчетам ученого, затраты на проведение полного электромагнитного мониторинга небольшого помещения (40 м³) составляют 30 776 рублей. Применение разработанной им системы приводит к сокращению затрат на полное исследование одного объекта на 30 000 рублей (97%).

Примечательно, что в 2014 году Евгений Титов стал победителем XI Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики "Энергия молодости", который ассоциация "Глобальная энергия" проводила с 2004 года.

"Эта победа стала для меня поистине "стартовой точкой" для дальнейших достижений в научном пространстве", – рассказал ученый. – На выделенные ассоциацией денежные средства наша команда модернизировала аппаратно-программный комплекс для мониторинга электромагнитной обстановки и разработала мероприятия по защите от электромагнитных излучений. Дальнейшее развитие комплекса до уровня интеллектуализированной системы позволило мне победить в этом году".

Торжественная церемония награждения состоится в Москве 12 декабря 2019 года. Евгению Титову будет вручена личная премия в размере 1 миллион рублей.

Справка

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.

Премия "Глобальная энергия" – международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.