Смекалочка: полицейские подкупили ранее судимого мужчину, чтобы задержать его

Два сотрудника полиции в Мурманской области будут осуждены за превышение должностных полномочий, сообщает СК по региону.
По версии следствия, правоохранители подкупили ранее судимого местного жителя, чтобы он инсценировал незаконный вылов семги. Злоумышленники задокументировали факт совершения преступления и задержали мужчину с применением физической силы и использованием наручников. После этого в отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Противоправные действия полицейских удалось предотвратить. В настоящее время следствие ведет сбор доказательств.
Максимальное наказание за совершенное преступление для нечестных правоохранителей составляет 10 лет лишения свободы.
Комментарии
На что только лишенцы не идут что бы не работать...
а в Барнауле что то не так с этим? работать не хотят, или не успевают, а дела нужны, очень нужны! По уголовному заявлению затянули дело, думали улики исчезнут, не выйдет. И вообще какого числа все скидывают на участковых, даже дела БЭП???
пока в России мерило работы полиции - количество раскрытых преступлений, не чему удивляться...
при адекватном подходе, самый главный показатель это отсутствие преступлений...
Беда заключается в отчетности. Сегодня по ТВ показали архитектора г Азов у которого на карте области обозначен поселок. На самом деле это пустырь где размещена бесхозная свалка.