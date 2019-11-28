Кодовое слово: жители Алтая смогут получать финансовую информацию в ПФР по телефону

У жителей Алтайского края появилась возможность получать финансовую информацию в ПФР по телефону при помощи кодовых слов.

Все, кто хочет узнать по телефону или через интернет данные о размере их пенсии, продолжительности стажа, сведения о заработке, из которого рассчитан размер пенсии, то они должны обзавестись кодовым словом. По нему специалисты ПФР будут идентифицировать личность, сообщает пресс-служба алтайского отделения Пенсионного фонда.

Чтобы получить кодовое слово, нужно просто написать заявление.

Согласно законодательству, ранее специалисты не могли давать подобную информацию жителям без подтверждения личности.