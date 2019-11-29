Известный стилист-имиджмейкер поможет модникам верно использовать "Черную пятницу"

Словосочетание "Черная пятница" вызывает особые чувства не только у заядлых шопоголиков. Волей-неволей, но общему настроению магазинного безумия поддается каждый – хотя бы маленькая покупка, но она будет сделана.

А что уж говорить про отделы, предлагающие приятные скидки на бренды? В дни распродажи "Черной пятницы" модники и модницы заполняют магазины известных марок.

Один из самых брендовых торгово-развлекательных комплексов Барнаула – "Сити-Центр" – подготовился к "Черной пятнице" основательно. Всех гостей, пришедших в ТРК 29 ноября 2019 года, ждут эксклюзивные скидки до 70% на мужскую и женскую одежду, нижнее белье, обувь, ювелирные изделия, товары для дома и многое другое.

Весьма приятно сформировать свой образ с приличной экономией бюджета. Но гораздо приятнее, если при этом получаешь рекомендации профессионала. Специальным гостем ТРК "Сити-Центр" в день "Черной пятницы" станет известный барнаульский стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

Мастер красоты расскажет о модных тенденциях сезона 2019-2020. Гостей программы ждет обзор новинок, трендов и цветовой палитры мужского и женского образа на примере лучших коллекций известных брендов.

ТРК "Сити-Центр"

г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 47А

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