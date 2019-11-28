"Справедливая Россия" открыла новый офис в Барнауле

У местного отделения партии "Справедливая Россия" появился новый офис в Барнауле – на улице Юрина, 194, кабинет № 6. Открыл площадку и провел прием граждан лично глава регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Терентьев.

"Я занимаюсь политикой только потому, что это наша Родина. Все в наших руках! И чем больше нас будет, тем легче нам будет поменять. А менять есть что", – сказал во время открытия политик.

Новый офис начал работал 27 ноября. Здесь будет организован прием граждан депутатами-эсерами разного уровня – Государственной думы РФ, Алтайского краевого Законодательного собрания, Барнаульской городской Думы.

В день открытия Терентьев, а также присутствовавшие депутаты партии провели прием граждан. В основном горожане жаловались лидеру алтайских справедливороссов на многочисленные проблемы в сфере ЖКХ, высокие налоги на имущество, несправедливую пенсионную реформу.

Подняли барнаульцы и тему необходимости возвращения прямых выборов мэра Барнаула. "Справедливая Россия" неоднократно призывала вернуть выборы, но власти и партия большинства идею не поддержали. Александр Терентьев тоже уверен, что выбирать главу города должны жители, а не депутаты.

"В игре "Кто хочет стать миллионером", если участник не знает ответ на сложный вопрос, он обращается за помощью к залу. И ведь большинство не ошибается. Люди не глупые. Они смогут сами определиться", – уверен он.

О времени работы офиса и приема депутатов уточняйте по телефону 8-960-951-11-42.