Иномарка врезалась в "Газель" в Бийске: пассажир легковушки госпитализирован

Водитель на автомобиле Toyota Corolla вылетел на "встречку" и врезался в "Газель", после чего протаранил сугроб на обочине. ДТП произошло в 14:20.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды краевой Госавтоинспекции, водитель 1990 года рождения на иномарке двигался по улице Социалистической от Можайского направления к улице Емельяна Пугачева. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью", за рулем которой был мужчина 1981 года рождения.

В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения, но не госпитализирован, а вот пассажир находится в больнице.