Самые крутые "сёрферы" живут в Тальменке: топ-5 интернет-активных районов края

Компания МТС проанализировала уровень потребления мобильного интернета абонентами в Алтайском крае. По итогам девяти месяцев 2019 года объем потребления вырос более чем в 1,6 раза.

В Алтайском крае в топ интернет-активных районов вошли Первомайский, Каменский, Тальменский, Павловский и Бийский, где каждый абонент в среднем ежемесячно использует количество трафика, эквивалентное просмотру восьми серий "Игры престолов".

Как выяснилось, самые крутые "серферы" проживают в Тальменском (25% от общего трафика абонентов края), Бийском (19%), Первомайском (12%), Каменском (9%) и Павловском (6%) районах Алтайского края.

Менее активными оказались жители крупных городов региона: здесь каждый абонент в среднем ежемесячно использует на треть меньше трафика, чем в сельской местности. Самыми активными оказались жители Барнаула (объем трафика на одного абонента эквивалентен скачиванию 10 240 электронных книг), Бийска (9 500 книг) и Новоалтайска (8 700 книг). На четвертой и пятой позиции рейтинга – Заринск и Рубцовск (по 7 000 книг).

Ежемесячно в сеть со смартфонов выходят 66% абонентов края. При этом три четверти трафика алтайских абонентов идет в сети LTE, а самыми популярными ресурсами для посещений у них остаются социальные сети и сайты с видеоконтентом.

"С начала года МТС увеличила более чем на треть количество базовых станций 3G и LTE* в Алтайском крае, – отмечает директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Учитывая востребованность интернет-сервисов, мы продолжаем работать над точечным покрытием в районах региона".

Скоростной LTE-интернет теперь доступен жителям поселков Малиновский, Ремовский, Прутской, Малиновое Озеро, Среднесибирский, станций Озимая и Баюново, сел Успенка, Хмелевка, Калистратиха, Кадниково, Чистюнька, Ярославцев Лог и других. Улучшено покрытие сети по трассе Барнаул – Новосибирск на участке Среднесибирский – Новоперуново. Планомерно устраняется цифровое неравенство в удаленных районах края: сети LTE "накрыли" села Малый Бащелак, а также Бурла и Нижняя Ненинка.

До конца года МТС планирует обеспечить покрытие сети LTE в селах Моховское Алейского района, Смазнево Заринского района, Сараса Алтайского района, а также Красногорское-2 и Усть-Иша Красногорского района.

*3Джи, ЭлТиИ — прим. ред.