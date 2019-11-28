Доступная помощь. Новый ФАП построили в Первомайском районе

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработает до конца 2019 года в поселке Казачьем Первомайского района. Здесь жители будут проходить диспансеризацию, получать необходимую помощь, покупать лекарства. Отныне ездить ради этого в райцентр людям не придется. Строительство ФАПа почти завершено, осталось смонтировать уже закупленное оборудование. Ход работ на объекте оценили заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Вячеслав Пантелеев совместно с представителями регионального Минстроя и главный врач Первомайской ЦРБ Жанна Бубнова.

"Мы ждали его давно"

Медпомощь жители Казачьего сейчас получают в здании ФАПа, которое построено еще в 60-х годах прошлого века. Помещение маленькое, пациентам и медперсоналу здесь неудобно. Поэтому в центральной районной больнице, обслуживающей подразделение, рады строительству нового медпункта. Освободившееся здание старого ФАПа планируют использовать и дальше. Возможно, в нем сделают отделение "Почты России".

"Прежний ФАП был небольшой, всего 40 квадратных метров. Площадь нового здания 70 квадратных метров. Ждали мы его давно, ведь это позволит расширить и увеличить доступность медицинской помощи. Например, фельдшер сможет выдавать жителям поселка больничный лист. Также в ФАПе будут выписывать и продавать лекарственные препараты", – отметила главный врач Первомайской ЦРБ Жанна Бубнова.

ФАПы в Алтайском крае строят в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также федерально-целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Сейчас в Казачьем работают фельдшер, приехавший в поселок по программе "Сельский фельдшер", медсестра и техперсонал.

"Фельдшер проводит диспансеризацию населения, профосмотры, патронаж беременных и детей до года, вакцинацию населения. Кроме того, в поселок смогут приезжать и врачи-специалисты районной больницы, которые будут проводить осмотр как на ФАПе, так и на дому", – добавляет Жанна Бубнова.

Для фельдшерско-акушерского пункта уже закупили мебель и оборудование, в том числе кардиограф, ростомер, весы, пеленальный стол, оксиметр, тонометр, дефибриллятор. Оборудование установят после ввода здания в эксплуатацию. Произойдет это до конца года, обещает заместитель директора КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Вячеслав Пантелеев.

Сдать до конца года

Строить каркасно-панельный ФАП в поселке Казачьем начали в августе 2019 года. Сейчас работы почти завершены. Так быстро возвести объект удалось благодаря каркасно-панельной технологии, которую в Алтайском крае давно используют в жилом и нежилом строительстве, отмечает Пантелеев. В основе здания находится деревянный каркас и сборные панели заводского изготовления. Снаружи ФАП обшит деревом, а внутри – утеплителем и двойным слоем гипсокартона.

В одноэтажном здании находятся процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, санузел, санитарная комната, котельная, стерилизационная.

"Объект находится на высокой степени готовности, сейчас устраняют лишь небольшие замечания, сделанные заказчиком. Уже запущено отопление, есть вода, сети канализации, выполнено освещение, установлена охранно-пожарная сигнализация. Сдать объект мы планируем до конца ноября. Уже все готово, чтобы начать установку нового оборудования", – отметил Вячеслав Пантелеев.

Факт

С начала 2019 года в Алтайском крае разрешение на ввод в эксплуатацию уже получили ФАПы в Алтайском, Павловском, Топчихинском и Чарышском, Тальменском, Хабарском, Новичихинском, Залесовском и Заринском районах. Принимать граждан в ближайшее время начнут и в ФАПах Павловского, Суетского, Первомайского и Ребрихинского районов.