Не курят и не пьют: на Алтае займутся здоровьем сотрудников крупных заводов

В Алтайском крае разработали специальную программу для крупных предприятий и заводов, которая позволит снизить влияние факторов риска на здоровье, таких как курение, алкоголь, стресс, неправильное питание. Такая программа будет действовать в рамках национального проекта "Демография". 26 ноября на площадке Алтайского завода прецизионных изделий состоялось подписание первого в регионе соглашения между заводом и руководством регионального Минздрава. Ожидается, что в будущем программу будут реализовывать на всех крупных заводах края.

Отлажено до деталей

Как сообщил во время подписания документа министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в регионе большое количество мужчин трудоспособного возраста умирают от сердечного приступа и других сердечных заболеваний. Поэтому важно, чтобы на предприятиях следили за состоянием здоровья работников, чтобы выявлять какие-то отклонения заранее. Например, проводить регулярно медосмотры, следить за тем, чтобы сотрудники не переутомлялись.

"Производство должно работать как часовой механизм: все должно быть отлажено до деталей. На производстве важно каждое звено. Поэтому важно говорить о профилактике здоровья сотрудников предприятия. То, что на заводе уже реализуется ряд мероприятий по оздоровлению сотрудников, это очень хорошо, но здесь необходим системный подход. Подписание соглашения – это не формальность и не разовая акция, и каждый из вас увидит результат работы программы", – отметил министр Дмитрий Попов.

Здоровый сотрудник = успешное предприятие

Директор Алтайского завода прецизионных изделий Виктор Герман выразил уверенность, что чем лучше здоровье у сотрудников – тем предприятие более успешно. Еще в начале 2000-х на заводе был открыт здравпункт, где работники могут получить первую медицинскую помощь. Уже три года завод сотрудничает с краевым Центром медицинской профилактики.

По словам Германа, важно мотивировать рабочих вести здоровый образ жизни. Многие сотрудники не употребляют алкоголь, занимаются спортом, не курят. В столовой, открытой на заводе, повара стараются готовить блюда из полезных продуктов и овощей. В меню два горячих. Причем 70% от стоимости обеда для сотрудника компенсируют. На всех участках завода установлены кулеры с бутилированной водой. Каждый год для рабочих проводят различные спартакиады. Некоторые сотрудники принимают участие в них целыми семьями.

Средний возраст сотрудников предприятия – 38 лет. В штате много людей предпенсионного возраста. За счет организации они каждый год отдыхают в санаториях Алтайского края.

Сейчас специалисты Центра медицинской профилактики изучат состояние здоровья сотрудников, разработают универсальную программу, которая будет применена на других предприятиях Алтайского края. До конца года в регионе планируется подписание еще трех подобных корпоративных проектов, а в 2020 году соглашения должны будут заключить с 20 организациями.

Справка. В Алтайском крае в рамках нацпроекта "Демография" начинается реализация корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте. Предполагается, что она позволит снизить влияние на сотрудников таких факторов риска, как курение, алкоголь, стресс, неправильное питание. По данным исследований Минздрава РФ, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья снижает нетрудоспособность почти на 30%.