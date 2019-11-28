Больно сидеть: затравленную из-за чаепития российскую школьницу избил одноклассник

Новосибирскую школьницу, которая пережила травлю в начале ноября из-за несданных мамой денег на нужды класса, снова попала под удар. Ее сильно пнул одноклассник.
Девочка не смогла присесть и пожаловалась на боль в пояснице, когда пришла домой после занятий. Потом она рассказала маме, что в школе ее пнул одноклассник. Родители отвезли ребенка в больницу, где врачи зафиксировали сильный ушиб копчика, пишет "Лента.ру". Теперь второкласснице нельзя долго сидеть, ее освободили на неделю от учебы.
Родители написали заявление в полицию.
Сотрудник школы считает, что мальчика на такой плохой поступок натравила его же мать, которая тогда унизила ребенка.
Напомним, что травля второклассницы началась еще в начале ноября, когда ее мама отказалась сдать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетных документов. Мать другого школьника, которая эти средства собирала, решила отомстить и вытащила девочку из-за стола во время чаепития. Но даже после того как ребенок сел кушать свою еду, женщина не успокоилась. Она вновь пристала к школьнице, сказав, что не даст ей даже стакан, так как "твоя мать не сдала деньги".
Когда эта история получила огласку, для униженной девочки Егор Крид записал видеообращение, где поддержал ее и сказал, что всем все вернется бумерангом.
Комментарии
Это не мальчик. Это оно.
28.11.2019 13:44
- гость -
капитализм делает из людей диких зверей
Пацан тупой овощ, который самостоятельно думать не умеет! Мать вообще ниже плинтуса опустилась таким поступком!!!
Капитализм здесь не причем! Поборы в садах и школах. как и ЖКХ, платишь, а за что не известно!
чт0 за родители. Из-за поджопника в ментовку бегут заяву писать.
Ужас.
какие-то твари растут
Надо его маме поджопник засадить
Да огласите уже ФИО этой личности!! И фото, что б все знали героя!!! И тогда быстро найдется на них управа!
Не удивлюсь, если мамашка из родительского комитета, устроившая травлю девочке, сама педагог.
Не удивлюсь, если мамашка из родительского комитета, устроившая травлю девочке, сама педагог.
Зачем Вы так?Да сейчас в школе учителя самые бесправные люди,лишнее слово бояться сказать.
28.11.2019 13:56
- гость -
Вы нормаьный?? поджопник? Это ушиб копчика!!! Это очень болезненно. И вы считаете нормаьным, что мальчик пинает девочку?
28.11.2019 13:56
- гость -
Чтоб вам и вашим детям получать поджопники каждый день, посмотрим как питюкать на сайте будете)))
С синей ...опой, но гордая (ый) в полицию не пойду...))))
"Мальчишку" на учёт,а его родителям придётся раскошелиться по уголовно-административным статьям.Некоторое время придётся урезать в семейном бюджете.
28.11.2019 13:56
- гость -
И правильно сделали. Только терпилы молчат и терпят.
А ещё удивляются,почему молодёжь не идет работать в школы.Вот как 20- летняя девушка разрулит подобную ситуацию? Посмотрите на родителей!!!!!Что требовать от детей,если эта история произошла с младшими школьниками!Представьте,что творится в старших классах!
бездействие силовиков порождает самосуд , особенно над богатыми ! Ибо не элита это , не измеряется элитность деньгами ! Давно вилы наточенные лежат. Из недавнего быковал какой то джип с номерами ООО на дороге , так его простые водители на тойотах и жигулях заблокировали, он извинился , больше не быковал!
Что творится в школах!Сплошные разборки!
Не удивлюсь, если мамашка из родительского комитета, устроившая травлю девочке, сама педагог.
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Зачем Вы так?Да сейчас в школе учителя самые бесправные люди,лишнее слово бояться сказать.
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Они бесправные, когда дело касается работы, а не когда собирают деньги на нужды класса, будучи родителями и представляя родительский комитет. Тогда действительно отчетов не дождешься, а уж агрессии на любой вопрос столько, что туши свет.
28.11.2019 14:40
гость бездействие силовиков порождает самосуд , особенно над богатыми !
Это не бездействие силовиков,а бесправие учителей.
А ещё удивляются,почему молодёжь не идет работать в школы
Я удивляюсь, кто туда идет работать))
28.11.2019 14:48
- гость -
Жаль,что вам встретились ТАКИЕ учителя.
28.11.2019 14:48
- гость -
_________________
Полностью с вами согласен. Да и "выборы" глаза режут, во всех комиссиях одни пидахоги.
чт0 за родители. Из-за поджопника в ментовку бегут заяву писать.
согласен. не вариант. я бы по другому поступил, на месте отца девочки, пришел бы в школу и оставил бы этого безмозглого пацана без зубов
28.11.2019 14:54
- гость -Я удивляюсь, кто туда идет работать))
Кроме мизерной зарплаты,испорченной нервной системы школа даёт возможность работать с учениками,администрацией, проверяющими, возможность найти "общий язык" с родителями учеников.А сколько ограничений! В купальниках нельзя,в интернете надо следить за каждым словом, наверно,в кафе с друзьями тоже нельзя,ведь там выпивают)))) И много чего нельзя!!!