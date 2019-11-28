Больно сидеть: затравленную из-за чаепития российскую школьницу избил одноклассник

Новосибирскую школьницу, которая пережила травлю в начале ноября из-за несданных мамой денег на нужды класса, снова попала под удар. Ее сильно пнул одноклассник.

Девочка не смогла присесть и пожаловалась на боль в пояснице, когда пришла домой после занятий. Потом она рассказала маме, что в школе ее пнул одноклассник. Родители отвезли ребенка в больницу, где врачи зафиксировали сильный ушиб копчика, пишет "Лента.ру". Теперь второкласснице нельзя долго сидеть, ее освободили на неделю от учебы.

Родители написали заявление в полицию.

Сотрудник школы считает, что мальчика на такой плохой поступок натравила его же мать, которая тогда унизила ребенка.

Напомним, что травля второклассницы началась еще в начале ноября, когда ее мама отказалась сдать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетных документов. Мать другого школьника, которая эти средства собирала, решила отомстить и вытащила девочку из-за стола во время чаепития. Но даже после того как ребенок сел кушать свою еду, женщина не успокоилась. Она вновь пристала к школьнице, сказав, что не даст ей даже стакан, так как "твоя мать не сдала деньги".

Когда эта история получила огласку, для униженной девочки Егор Крид записал видеообращение, где поддержал ее и сказал, что всем все вернется бумерангом.