Из дерева, железа и макарон: в Барнауле выбрали варежки для алтайского Деда Мороза

"Ростелеком" выступил генеральным партнером краевого конкурса детского творчества "Варежки для Деда Мороза". Компания подарила победителям планшеты, фитнес-браслеты и поддержала городской праздник, устроенный в честь талантливых ребят в Барнауле.

Организатором мероприятия выступила Алтайская резиденция Деда Мороза. На конкурс, который продолжался с 1 октября по 15 ноября 2019 года, поступило более двух тысяч работ детей от 3 до 17 лет. Ребята сделали варежки из дерева, стекла, макарон, бисера, бересты, железа, карамели, валяной шерсти. Здесь были представлены мобильные варежки, варежки-глобус, варежки – крысиные норки и другие. Жюри соревнования, в составе которого работал и представитель "Ростелекома", понадобилось несколько часов, чтобы определить лучшие работы.

Компания вручила детские планшеты Дарье Писанской (6 лет) за первое место среди дошкольников и Елизавете Литуевой (7 лет) – победительнице среди школьников. Специальные призы – фитнес-браслеты – "Ростелеком" подарил Вадиму Покупаеву, Диане Копыловой, Елизавете Кучковой и Сергею Поцелуеву.

На городском празднике, который прошел 24 ноября на площадке ТРЦ "Праздничный", "Ростелеком" развлекал детей битвой валенками, а ростовая кукла Мышка Маруся с удовольствием позировала и фотографировалась с участниками мероприятия.

"Мы поражены уровнем мастерства и креативностью, которую показали алтайские дети. Все работы выполнены с душой, особой задумкой и заслуживают самой высокой похвалы. После оценки всех варежек стало понятно, что тройки победителей будет мало, и мы выделили специальные призы для других участников", – сообщила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Полина Азмеева.

Одна часть конкурсных работ украсила экспозицию в тронном зале Алтайской резиденции Деда Мороза, другая часть будет продана с аукциона на благотворительном марафоне "Поддержим ребенка". Варежки с гербами и флагами разных стран организаторы направят почтой в сказочные резиденции иностранных волшебников. Алтайский дедушка уже встречает гостей резиденции в волшебных варежках одного из победителей конкурса.

Справка. Алтайская резиденция – единственное официальное представительство Деда Мороза в регионе. Музей сказок, добра и волшебства работает круглый год и признан туристическим брендом края. "Ростелеком" сотрудничает с организацией три года. Компания выступала организатором встреч жителей края с российским Дедом Морозом из Великого Устюга, помогала обустроить помещение сказочного дома, поддерживала краевой конкурс новогодних варежек и массовые уличные праздники. В ноябре 2019 года компания открыла в резиденции новую сказочную локацию "Волшебный портал".