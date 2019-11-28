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Ни котам, ни рыбам: "Аэрофлот" не пустил на борт пассажира с горбушей

, ИА "Амител"
Близкие остались без архангельского гостинца
Фото: life.ru

Фото: life.ru

Сотрудники "Аэрофлота" не пустили на борт самолета пассажира с соленой рыбой. Она не подошла под размеры ручной клади. Инцидент произошел при посадке на рейс Архангельск – Москва, пишет Live.ru.

Пассажиром оказался член Общественной палаты России Андрей Максимов. Он рассказал, что сотрудники авиакомпании на разных этапах по-своему измерили рыбу: одни согнули хвост, и рыбка поместилась в рамку ручной клади, а вторые это делать не стали. Вот так вот хвост помешал ей "пройти" на борт.

Максимов, конечно, был огорчен ситуацией, но жаловаться не стал, побоявшись, что компания аннулирует его мили, как это было сделано с хозяином толстого кота Михаилом Галиным.

По словам Андрея Максимова, рыбная история весьма отличается от кошачьей. В ситуации с упитанным котом Виктором, которого тоже не пустили в самолет, есть рациональное зерно. Там были нарушены правила авиакомпании по весу ручной клади. В его же ситуации можно было бы пойти на уступки, ведь рыба-то была весом всего 4 кг и 58 см в длину.

"Я не в обиде, потому что в данном случае я не пострадал, я четко следовал требованиям не только авиакомпании, но и ее сотрудников, но мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания "Аэрофлот" не лишит меня за этот комментарий накопленных миль, – говорит Андрей Максимов.

Напомним, что не так давно "Аэрофлот" не пустил на борт пассажира из-за его толстого питомца. С переноской его вес составлял около 10 кг, что превышало норму ручной клади на два килограмма. Эта история вызвала широкий резонанс, что авиакомпания даже предложила хозяину котика стать акционером "Аэрофлота".

Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

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