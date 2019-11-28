Чтобы строить бизнес было проще: что дает личный кабинет ФНС

Из 39 тысяч отчитывающихся в налоговые органы Алтайского края индивидуальных предпринимателей активно пользуются своим налоговым кабинетом более 33 тысяч.

Сервис постоянно совершенствуется, в обновленной версии представлено больше возможностей в рамках мобильного приложения. Так, стал доступен калькулятор расчета налогов, которым раньше можно было пользоваться только в основной web-версии сервиса.

Кроме того, воспользовавшись приложением после обновления, предприниматель может записаться на прием в ИНФС.

Помимо этих новшеств, пользователь может рассчитать свои налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения и заданных показателей. Можно просматривать свою переплату, задолженность по налогам, проверять статус камеральной проверки, а также получать выписку из ЕГРИП и обращаться в инспекцию. Планируется, что в 2020 году с помощью сервиса можно будет направлять декларации в налоговый орган и оплачивать налоги.

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью тех же логина и пароля, которые используются для доступа к сервису "Личный кабинет налогоплательщика физического лица". После первоначальной авторизации предприниматели могут воспользоваться идентификацией с помощью биометрии: по отпечатку пальца (для iOs и Android) или сканированию лица (для iOs).

Получить пароль в "Личный кабинет физического лица" можно, обратившись в ближайшую налоговую инспекцию с паспортом.

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