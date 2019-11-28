Цифровые табло установят на стадионе "Динамо" и "Титов-арене" в Барнауле

Большие мультимедийные экраны будут установлены на спортивных объектах Барнаула – стадионе "Динамо" и "Титов-арене". Об этом стало известно в ходе встречи и.о. главы города Вячеслава Франка с председателем АКОО ОГО ВФСО "Динамо", начальником УФСБ России по Алтайскому краю, генерал-майором Юрием Морозом, президентом ФК "Динамо-Барнаул" Алексеем Мининым и директором филиала ООО "Гэллэри Сервис" Романом Кубраковым.

Сейчас завершается реконструкция стадиона "Динамо". Входная группа стадиона обустроена по проекту 50-60-х годов прошлого века, она стала настоящим украшением перекрестка проспекта Ленина с улицей Никитина.

Следующим шагом по развитию стадиона станет установка цифрового билборда. По словам директора филиала ООО "Гэллэри Сервис" Романа Кубракова, экран будет установлен на территории спортивного объекта к концу декабря. На нем планируется размещать турнирную таблицу, итоги игр футбольной команды "Динамо-Барнаул", транслировать матчи и соревнования, а также социальные и рекламные ролики. Кроме того, еще один цифровой билборд будет размещен на здании "Титов-арены". По решению Юрия Мороза и Вячеслава Франка данный проект обсудят на Градостроительном совете в ближайшее время.