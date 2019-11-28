Видео, где бульдог и девочка пытаются залезть на диван, рассмешило пользователей сети

Видео, где маленькая девочка и щенок породы бульдог упорно пытаются залезть на диван, набирает популярность в одной из социальных сетей. Очевидно, что оператором этой забавной картины является мама. За кадром она смеется.

История сей басни такова. Маленький бульдожка, имея короткие лапки и упитанное пузико, безрезультатно пытается попасть на диван. К нему подошла девочка, на вид которой чуть больше годика, и составила псу компанию в этом нелегком деле.

Получилось ли у малышей подняться на гору-диван, к сожалению, неизвестно. А видео продолжает набирать лайки и просмотры.