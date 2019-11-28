Оплатить участие в долевом строительстве маткапиталом теперь можно по-новому

28 ноября на сессии АКЗС был рассмотрен проект закона "О внесении изменений в статью шестого закона Алтайского края "О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае".

Жители региона получили возможность потратить региональный материнский капитал в счет уплаты участия в долевом строительстве на эскроу-счет. Ранее перевод средств можно было осуществить только на расчетный счет организации-застройщика. Это изменение будет способствовать защите жителей региона от недобросовестных застройщиков, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Эскроу-счет – специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств.