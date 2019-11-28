Давайте жить дружно: как прошла очередная сессия алтайского парламента

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предпоследняя в этом году сессия АКЗС состоялась в четверг, 28 ноября. Продлилась она пять с половиной часов. За это время депутаты вручили почетные грамоты, а также рассмотрели 31 вопрос повестки, главные из которых были о принятии бюджета края на 2020 год.

Стоит отметить, что единороссы и справедливороссы поддержали документ, а коммунисты и либерал-демократы были против. В конце обсуждения выступил и сам губернатор Виктор Томенко, который напомнил, что еще будучи кандидатом в губернаторы обещал наладить отношения правительства и депутатов и слышать мнение всех. Как итог: поспорили, но приняли.

Как прошла 37-я сессия алтайского парламента, смотрите в нашем фоторепортаже.