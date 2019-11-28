Ученые выяснили, как животные не толстеют, пока находятся в спячке

Генетические особенности позволяют животным "отключать" ожирение во время спячки. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Юта, пишет РИА "Новости".

Если бы людям необходимо было набирать вес, а затем, подобно животным, впадать в спячку, организм подвергался бы сильному негативному воздействию. При этом медведи, барсуки, еноты, ежи и другие звери, которые впадают в спячку, после нее чувствуют себя великолепно.

Американские ученые изучили генетические механизмы метаболизма у таких животных и выяснили, что позволяет им оставаться в форме.

"Эти животные развили невероятную способность контролировать свой метаболизм, – приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Кристофера Грегга (Christopher Gregg), доцента кафедры неврологии и анатомии. – Нарушения метаболизма лежат в основе множества различных заболеваний, включая ожирение, диабет II типа, рак и болезнь Альцгеймера. Выявление частей генома, которые связаны с зимней спячкой, поможет нам научиться контролировать риски для некоторых из этих заболеваний".

В ходе исследований специалисты обнаружили части генома, которые являются своеобразными "выключателями" элементов, отвечающих за ожирение и аппетит. На данный момент идентифицировано 364 элемента, которые могут выполнять эту функцию. На следующем этапе их будут исследовать на лабораторных мышах.