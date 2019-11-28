Ученые выяснили, как животные не толстеют, пока находятся в спячке

Генетические особенности позволяют животным "отключать" ожирение во время спячки. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Юта, пишет РИА "Новости".
Если бы людям необходимо было набирать вес, а затем, подобно животным, впадать в спячку, организм подвергался бы сильному негативному воздействию. При этом медведи, барсуки, еноты, ежи и другие звери, которые впадают в спячку, после нее чувствуют себя великолепно.
Американские ученые изучили генетические механизмы метаболизма у таких животных и выяснили, что позволяет им оставаться в форме.
"Эти животные развили невероятную способность контролировать свой метаболизм, – приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования Кристофера Грегга (Christopher Gregg), доцента кафедры неврологии и анатомии. – Нарушения метаболизма лежат в основе множества различных заболеваний, включая ожирение, диабет II типа, рак и болезнь Альцгеймера. Выявление частей генома, которые связаны с зимней спячкой, поможет нам научиться контролировать риски для некоторых из этих заболеваний".
В ходе исследований специалисты обнаружили части генома, которые являются своеобразными "выключателями" элементов, отвечающих за ожирение и аппетит. На данный момент идентифицировано 364 элемента, которые могут выполнять эту функцию. На следующем этапе их будут исследовать на лабораторных мышах.
Комментарии
элементарно - когда ты спишь ты не жрешь, не жрешь полгода - не толстеешь
отдавайте мне премию в области исследования спящих животных
всем кто хочет похудеть - спите дольше
– И когда медведь бросился на него, – объяснял Томас, – господин барон схватил его за передние лапы и держал до тех пор, пока тот не умер.
– От чего же он умер?
– От голода, – тяжело вздохнул Томас. – Медведь, как известно, питается зимой тем, что сосет свою лапу, а поскольку господин барон лишил его такой возможности…
– Понятно, – кивнул пастор и, оглядевшись по сторонам, спросил: – И ты в это веришь?
– Конечно, господин пастор, – удивился Томас и указал на чучело. – Да вы сами посмотрите, какой он худой!
Достаточно поста. К стати который начался.
смотря как поститься, у нас был коллега который на постных жаренных пирогах с картошкой толстел как на дрожжах, припрет 20 пирогов, капусту с опятами на подсолнечном масле, жрет аж по по пузу масло льется. бее
Я бы щас пирог с картофаном и грибами заточил бы...
Уговорил, приходи, испеку тебе пирог.