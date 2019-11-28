Тихий убийца. Врач рассказал об особенностях диагностики рака поджелудочной

Немецкий врач-онколог Мартин Шулер рассказал о сложностях в диагностике рака поджелудочной железы, пишет "РГ".

Он отметил, что на ранних этапах узнать о смертельном заболевании практически невозможно. Полностью оно открывается только на поздних этапах. При этом существуют ранние симптомы, на которые люди обычно не обращают внимания.

Два основных симптома – частые необъяснимые боли в спине и потеря аппетита. Также рак поджелудочной может быть связан с сахарным диабетом, особенно у пожилых людей. Если у человека возрастом старше 60 лет обнаружили диабет, то нужно незамедлительно проверять поджелудочную железу.

Специалист добавил, что основными факторами развития заболевания являются курение, ожирение и злоупотребление алкоголем.