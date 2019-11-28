Врачи отказались нести пенсионерку на носилках и она умерла, спускаясь по лестнице

Во Владимире медики отказались нести пенсионерку на носилках, и она умерла, пока спускалась по лестнице, сообщает издание "Подъем".
Муж умершей рассказал, что ей стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Квартира супругов находится на шестом этаже, а лифт в тот день не работал.
Врачи, по словам мужчины, приехали через полчаса-час, а когда поднялись в квартиру, заявили, что не будут тащить носилки наверх и предложили пациентке спуститься самостоятельно. Пенсионерка дошла до первого этажа, где ее состояние резко ухудшилось. Бригаде медиков не удалось реанимировать женщину.
Следственный комитет начал проверку по данному факту.
Комментарии
Они нигде носилки не таскают, мы соседей просили, и муж соседа помогал на носилках донести до скорой.
Это русский мир ребята! И мы его несем в т.ч. и на Украину!
на скорых, в основном, женщины, и я их понимаю в плане тяжести, а вот то, что лифт не работал- это уже к жэу, их можно тоже заставить отвечать...
Дык, они же врачи, а не грузчики.
А где вы видели чтобы врач таскал носилки, да это Россия и так устроена работа нашей скорой МП.
Это русский мир ребята!
в точку!
это дно....
а вот то, что лифт не работал- это уже к жэу,
Ну да) а то, что они на шестом вместо первого живут, это уже к пенсионерам.
28.11.2019 16:41
- гость -
это дно....
Стоп. Вы врач, женщина. Вы бы поперли носилки с человеком с шестого на первый? Честно.