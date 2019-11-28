Врачи отказались нести пенсионерку на носилках и она умерла, спускаясь по лестнице

Во Владимире медики отказались нести пенсионерку на носилках, и она умерла, пока спускалась по лестнице, сообщает издание "Подъем".

Муж умершей рассказал, что ей стало плохо, и он вызвал скорую помощь. Квартира супругов находится на шестом этаже, а лифт в тот день не работал.

Врачи, по словам мужчины, приехали через полчаса-час, а когда поднялись в квартиру, заявили, что не будут тащить носилки наверх и предложили пациентке спуститься самостоятельно. Пенсионерка дошла до первого этажа, где ее состояние резко ухудшилось. Бригаде медиков не удалось реанимировать женщину.

Следственный комитет начал проверку по данному факту.