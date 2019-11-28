РЖД запустит скоростной поезд из Барнаула до Новосибирска в 2020 году

Компания "Российские железные дороги" в 2020 году планирует запуск скоростных поездов "Ласточка" в Западной Сибири, первым направлением станет Новосибирск – Барнаул. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

В ближайшие годы будут открыты направления от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

"Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов "Ласточка", и первоочередным направлением смотрится участок Новосибирск – Барнаул", – сказал Булгаков.

Запуск самых современных российских поездов в Сибири обсуждался в ходе недавнего совещания, которое проводил премьер-министр Дмитрий Медведев по пути из Новосибирска в Барнаул. Ожидается, что "Ласточка" начнет курсировать с лета следующего года. Регионы уже достигли договоренности в данном вопросе, и осталось уладить детали.

Для запуска необходимо решить, где строить депо для обслуживания поездов, а также просчитать тарифы и выстроить логистику. Придется закупить несколько поездов и вагонов, которые будут отданы "Алтайпригороду" в аренду. Цена на билет будет в районе 500 рублей. Поезд в пути будет находиться около трех часов. По мнению властей двух регионов, это позволит разгрузить федеральную трассу на участке от Новосибирска до Барнаула, где большая аварийность.

По предварительной договоренности, "Ласточка" будет отправляться в столицу Сибири в 6-7 утра. В дороге пассажиров ждут четыре остановки, включая станцию Черепаново, где традиционно выходит много пассажиров. Обратно поезд будет отправляться в Барнаул уже поздно вечером. Такой график предлагают сделать для удобства людей, которые часто ездят в Новосибирск в командировки.

Скоростной пассажирский электропоезд "Ласточка" создан ООО "Уральские локомотивы" на основе платформы Siemens Desiro для компании "Российские железные дороги". Данный состав состоит из пяти вагонов, общая длина – 130 метров. Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне. Поезд может одновременно перевезти около 350 человек.